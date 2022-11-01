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У Херсонській області російські загарбники примусово виселяють цивільних жителів і займають їхні оселі.

 

"Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення, - повідомляє Генштаб ВСУ. - Так, у населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, силоміць виселяють з осель".

За даними Генштабу, навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. 

Крім того, в населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють із власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.
ForUm

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