Через масштабні відключення електрики кількість аварій за участю пішоходів збільшилась на 25%. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олексій Білошицький.

"У таких умовах потрібно бути вдвічі обережнішими на дорогах. Особливо пішоходам. Адже лише з 10 по 23 жовтня загинув 51 пішохід, у тому числі 38 з них - у темний час доби. Це більш ніж на 25% більше, ніж за два попередні тижні. Тобто можемо говорити про те, що це істотно впливає на безпеку дорожнього руху та збільшення ДТП на дорогах", - зазначив він, повідомляють "Українські новини".

За словами чиновника, учасникам дорожнього руху необхідно бути максимально уважним на дорогах, а для кожного пішохода світловідбивальні елементи мають стати неодмінним атрибутом.

"Не нехтуйте елементарними речами, які можуть врятувати життя. Будьте помітні на дорозі", - закликав Білошицький.