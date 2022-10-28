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Пентагон надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб

Чиновники заявили, що про цей пакет офіційно буде оголошено у п'ятницю. До нього увійдуть боєприпаси для вже наявних систем озброєнь, пише "Українська правда"

Зокрема йдеться про ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS, які Україна успішно використовує у контрнаступі.

Видання зазначає, що чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити ще не оприлюднені деталі пакету.

Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.
ForUm

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