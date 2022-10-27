На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, які були мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються нерідкі випадки дезертирства. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 27 жовтня.
Також наголошується, що ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат.
За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування ув'язнених у виправних установах Ульяновська, пише "Кореспондент".
Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території України, засуджені за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів.
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