На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, які були мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються нерідкі випадки дезертирства. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 27 ​​жовтня.

Також наголошується, що ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат.

За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування ув'язнених у виправних установах Ульяновська, пише "Кореспондент".

Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території України, засуджені за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів.