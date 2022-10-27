Австралія погодила новий пакет безпекової допомоги Україні, який включає 30 додаткових бронемашин Bushmaster та тренування українських військових. Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба .

"Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для наших військових і 30 додаткових Бушмастерів. Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і Україна зверталася із запитом на додаткову партію. Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії", - підкреслив Кулеба, пишуть "Українські новини".