Вночі російські окупанти з РСЗВ "Смерч" обстріляли об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, пожежа була ліквідована рятувальниками.
"Уночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це було три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч". Постраждалих немає", - повідомив голова ОВА Олександр Старух.
За словами Старуха, удару зазнав об'єкт інфраструктури, де виникла пожежа, яка була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.
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