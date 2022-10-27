Вночі російські окупанти з РСЗВ "Смерч" обстріляли об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, пожежа була ліквідована рятувальниками.

"Уночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це було три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч". Постраждалих немає", - повідомив голова ОВА Олександр Старух.

За словами Старуха, удару зазнав об'єкт інфраструктури, де виникла пожежа, яка була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.