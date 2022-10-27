Збройні Сили України 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів і керовану авіаційну ракету Х-59.

"Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва, - повідомляють в Повітряних силах ЗСУ. - Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки "Shahed-136".

В ЩСУ повідомляють, що 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Ще два "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони України.

15 "шахедів" знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.