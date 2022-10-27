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Риторика Путіна показує, що він не зацікавлений у переговорах з Україною, а також зберігає максималістські цілі війни. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW)

За оцінкою інституту, риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною і зберігає максималістські цілі війни.

Путін заявив, що Україна "втратила суверенітет" на зустрічі з представниками органів безпеки Співдружності Незалежних Держав (СНД) 26 жовтня, а також що США використовують Україну для "тарану" проти Росії, повідомляє "Українська правда"

В той же час російські окупаційні чиновники в Херсонській області намагаються пом'якшити інформаційні наслідки хаосу, спричиненого початковим виведенням російських військ із західного берега Дніпра.

Російські війська здійснили наступ на Тернову, Харківська область, ймовірно, для того, щоб заблокувати там українські війська і не дати їм змоги посилити українські контрнаступальні операції в інших місцях.

Російські офіційні особи продовжили визнавати, що Росія депортує дітей до Росії під виглядом усиновлення та канікул.
ForUm

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