Украинцы столкнулись с одним из наиболее сложных и переломных моментов за всю историю страны. Несмотря на успехи на поле боя, экономический фронт нельзя назвать стабильным. Многие потеряли работу или имеют непостоянный заработок, и пока не могут восстановить свое финансовое благополучие. Инфляция штурмует двузначные показатели, и, как ни странно, во многих странах мира цены растут быстрее, чем в Украине, где идет полномасштабная война. Согласно данным Держстата, инфляция в Украине в сентябре по сравнению с августом составляла 1,9%. За девять месяцев войны показатель подорвался до уровня 21,8%. По прогнозам НБУ, к концу этого года показатель вырастет до 31%.

Цены растут, но зарплаты не увеличиваются. Впрочем, сегодня украинцев не может не обнадеживать наличие работы как таковой, поскольку более 30% населения осталось нетрудоустроенным. Мы подобрали несколько опций, которые помогут восстановить источник дохода или, как минимум, снизить финансовую нагрузку: от сдачи помещения до выгодных кредитов на карту.

Как получить деньги тем, у кого нет работы?

Сдача комнаты в аренду

Если у вас есть частная собственность в виде квартиры с 2+ комнатами или дом со свободными помещениями, найдите квартирантов. В данный момент многие находятся в поисках именно недорогого жилья, чаще всего без изысков. К сожалению, многие украинцы потеряли не только доход, но и жилье. Таким образом, став внутренне перемещенными лицами, им необходимо где-то жить. Также некоторые студенты или малоимущие молодые граждане нуждаются в недорогом жилье. Они не могут позволить себе целую квартиру, но арендовать комнату в их силах.

Займитесь онлайн-преподаванием

Обучение для школьников и студентов никто не отменял, близятся контрольные, экзамены и пр. Учащимся все еще нужны дополнительные знания, чтобы подтянуть предметы. Если вы в прошлом учитель или отлично разбираетесь в той сфере, которой можно обучить, попробуйте себя в роли репетитора и проводить онлайн-занятия.

Освойте фриланс

Проходили до или во время войны курсы по диджитал-маркетингу или умеете ретушировать фото? Сейчас тот момент, когда нужно научиться применять свой навык. Сформируйте портфолио, создайте резюме, зарегистрируйтесь на разных биржах фриланса — например, на UpWork и приступайте к заработку.

Обратитесь в МФО за микрокредитом

Если у вас есть хотя бы минимальный источник дохода, но в данный момент у вас нет возможности оплатить базовые потребности, кредит онлайн на карту оптимальный вариант. Вы сможете получить деньги, где бы ни находились в пределах Украины на свою банковскую карту. Один из лидеров рынка — компания CreditPlus, предлагает выгодную услугу первого кредита под 0,01%. Это позволит вам вернуть средства практически без переплат.

Продайте ненужное

То, что пылится в вашем шкафу, может быть сокровищем для кого-то. Разместите объявления о продаже ненужной техники, вещей, приборов и т. д. Это можно сделать как на платформах для продажи товаров, так и в соцсетях.

Монетизируйте хобби или умения

Умете шить, вязать, рисовать, писать, чинить? Навыки — это отличный вклад в собственное финансирование. Достаточно прокачать свои соцсети, и у вас появятся первые покупатели или заказчики.

Получите статус ВПО

Если из-за войны вам пришлось покинуть дом, но вы еще не подали заявку на получение ВПО, пора качать приложение «Дія». Всего за несколько минут вы сможете легко оформиться как внутренне перемещенное лицо и получать ежемесячные выплаты в зависимости от локации, которую вам пришлось покинуть.

Дают ли МФО кредиты переселенцам?

Любой гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет, имеет право получить моментальный кредит онлайн на карту. Все, что нужно для подачи заявки — гаджет с камерой, собственная платежная карта, ИНН и паспорт.

Как взять микрокредит в МФО?