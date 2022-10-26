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Лондон продовжуватиме підтримувати Київ у його протистоянні з Москвою. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 25 жовтня, повідомила прес-служба британського уряду.
 
"Прем'єр-міністр сказав, що підтримка України з боку Сполученого Королівства під час його прем'єрства буде такою сильною, як ніколи, і президент Зеленський може розраховувати на те, що його уряд і надалі виявлятиме солідарність", - йдеться у заяві.
 
Зазначається, що обидва лідери погодилися з необхідністю продовжувати чинити тиск на "варварський режим Путіна за допомогою економічних санкцій", пише "Кореспондент".
 
Зрештою, Сунак висловив сподівання, що незабаром особисто зустрінеться із Зеленським.
 
ForUm

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