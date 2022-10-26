Історико-топонімічна комісія Одеської міської ради затвердила перелік 96 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією чи радянським минулим і підлягають перейменуванню.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці член комісії історик Олександр Бабич.

«Історико-топонімічна комісія винесла на розгляд (сесії міськради – ред.) 96 назв вулиць та провулків - кандидатів на перейменування», - зазначив він.

За словами історика, вирішено, зокрема, прибрати майже всіх російських та радянських письменників, які не мали відношення до Одеси (Блок, Шолохов, Гаршин, Грибоєдов, Чернишевський, Жуковський тощо). Також будуть перейменовані майже всі вулиці, названі на честь радянських та російських постатей, наприклад, Ціолковського, Васнецова, Шишкіна, Мічуріна, Макаренка.Окрім того, з міського публічного простору підуть геть імена народовольців-терористів (Кібальчича, Засулич, Фігнер), а також Дмітрія Донского, Невского, Нахімова, Кутузова, Дєжньова. Не буде вулиць, пов’язаних із російськими географічними назвами та іменами радянських маршалів. Однак зробили винятки для тих генералів, які дійсно захищали та визволяли Одесу - Петрова, Малиновського, Бочарова та ще декількох, пише "Укрінформ".

«Дуже велике бажання (членів історико-топонімічної комісії міськради – ред.) змінити топонімічний образ міста, зробити його більш українським і більш мультикультурним, позбавивши Одесу російського наративу», - резюмував Бабич.

Як повідомлялося, на Одещині триває робота з перейменування вулиць та інших топонімів, пов’язаних із радянським та російським минулим, зокрема в міськрадах Ізмаїла, Березівки, Біляївки.