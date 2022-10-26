Перші два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону, США вже передали Україні і їх розгортання вже іде. Про це повідомив гендиректор компанії-виробника ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейєс.

"Ми щойно поставили два комплекси NASAMS. Ми передали два комплекси уряду США кілька тижнів тому. Вже сьогодні йде їхн розгортання в Україні", - сказав глава компанії, пишуть "Українські новини".

"Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти вдосконаленою ракетою класу "повітря-повітря" середньої дальності і може збивати все в небі: від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів", - додав Хейєс.

NASAMS - пересувний зенітний ракетний комплекс. Його головне призначення - боротьба з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. Експерти зазначають, що для того, щоб закрити небо над містом розміром із Київ, потрібно два-три NASAMS чи Iris-T.