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Влада Росії встановила граничний термін проведення робіт з відновлення залізничної частини Кримського мосту, який був пошкоджений під час вибуху вранці 8 жовтня.

Про це йдеться в тексті розпорядження уряду, який опубліковано на порталі правової інформації РФ.

Згідно з документом, основним виконавцем робіт з ремонту та відновлення пошкоджених конструкцій є ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд". Для ремонту мосту також дозволено залучати інших співучасників, але 50% робіт за контрактом має виконати саме ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд", повідомляють "Українські новини".

Планується, що роботи по відновленню залізничного мосту триватимуть у 2022 та 2023 роках.При цьому граничним строком укладеного з ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд" контракту зазначено 1 грудня 2023 року.
ForUm

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