Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час спілкування з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом відкинув брехню Росії про можливість застосування Україною "брудної бомби".
"Спілкувався з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та відкинути неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується використати "брудну бомбу" на власній території", - сказав він, пише "Українська правда".
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що заяви Росії про "брудну бомбу" можуть свідчити про підготовку провокації.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом