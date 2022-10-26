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За уточненою інформацією, у Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу, що стався 25 жовтня, двоє людей загинули і четверо були поранені, троє з них у важкому стані.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, "це були трагічні півдоби".  

"Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей, - йдеться в повідомленні. - За уточненою інформацією, четверо – поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі".
ForUm

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