За уточненою інформацією, у Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу, що стався 25 жовтня, двоє людей загинули і четверо були поранені, троє з них у важкому стані.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, "це були трагічні півдоби".

"Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей, - йдеться в повідомленні. - За уточненою інформацією, четверо – поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі".