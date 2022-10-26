У РФ шукають додаткові джерела для поповнення військових втрат, повідомляє Генеральний штаб України.

"У російській федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження", - сказано в ранковому зведенні в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців". У населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Зазначається, що Повітряні сили України минулої доби завдали 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА.