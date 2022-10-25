Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вважає, що Україна виграє війну з Росією і розповів про стратегію ЗСУ під час звільнення Харківської області.

"Звичайно, я вважаю, що ми перемагаємо, тому що, перш за все, ми виграємо психологічну битву, - розповів Сирський в інтерв'ю ABC News. - У нас є успіхи на полі бою, але війна - це важко. Війн такого масштабу не було ні в Європі, ні будь-де ще у світі з часів Другої світової війни. І ми розуміємо, що ця війна - за виживання нашого народу і нашої держави, і тому в нас немає іншого виходу, окрім як перемогти".

У ЗМІ зазначають, що Сирський воліє сам перебувати на передовій, регулярно відвідуючи позиції, щоб особисто познайомитися з військовими, яких він посилає в бій.

Він сказав в інтерв'ю, що відчуває відповідальність і має "духовний зв'язок" зі своїми солдатами.

Командувач розповів, що він не вірив, що Москва піде на повномасштабне вторгнення. Навіть, коли російські війська зосередилися біля кордону, він вірив, що напад обмежиться сходом, хоча все одно готувався до гіршого.

Сирський каже, що стратегія України під час звільнення Харківської області полягала в тому, щоб уникнути повномасштабних фронтальних зіткнень, у яких перевага віддається масованій артилерії Росії, і натомість неухильно знижувати вогневу міць Росії, завдаючи ударів по вузлах постачання і проводячи постійні мобільні атаки, повідомляє "Українська правда".

Мета, за його словами, полягала в досягненні цілей з мінімальними втратами.

"Ми досягаємо цього, надійно вражаючи вогневу міць супротивника, його артилерію, уникаючи лобових атак, роблячи наголос на рейди і маневри, атакуючи з флангів і з тилу, - каже Сирський. - Ми створюємо умови, за яких ми можемо змусити ворога нервувати, почати зазнавати втрат і залишити свої позиції".

Успішний контрнаступ на північному сході України під керівництвом Сирського військові експерти назвали майстерним ударом, який увійде в історію воєнних дій поряд з іншими переможними операціями.

За його словами, спочатку північно-східний контрнаступ планувався як спроба зв'язати російські частини.

Але, за його словами, під час планування операції він зрозумів, що російські сили там слабкіші, ніж очікувалося: "Коли ми її планували, мені стало очевидно, що наступ на Харків як операція принесе нам найбільшу користь і матиме найнегативніший вплив на противника".

"Уперше я помітив це в травні під час першої наступальної операції навколо Харкова, коли нам вдалося звільнити від 10 до 30 кілометрів територій навколо міста", - розповів він.

Сирський відмовився коментувати битву за Херсон, сказавши лише, що він вірить "в успіх наших збройних сил". Також він сказав, що не слід недооцінювати загрозу того, що Росія може також підірвати греблю в Каховці.

Також, на думку Сирського, російські дії в Білорусі відображають підготовку до того, щоб спробувати знову перенести бойові дії в нові райони.

Але, за його словами, чинячи таким чином, Росія знову ризикує занадто сильно розтягнути свої сили на півночі, але "ризикують вдруге наступити на ті самі граблі і вдарити себе по обличчю".

Сирський також очолював оборону Києва під час наступу окупантів у лютому 2022 року.