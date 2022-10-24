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Уряди Сполучених Штатів Америки, Франції та Великої Британії оприлюднили текст заяви щодо російських звинувачень про можливе застосування Україною "брудної бомби".

Текст заяви, зокрема, оприлюднений на сайті Держдепу, пише "Європейська правда". 

У заяві глави зовнішньополітичних відомств Франції, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії.

"Ми залишаємося відданими продовженню підтримки зусиль України щодо захисту своєї території стільки часу, скільки це буде потрібно", - заявили міністри.

"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн розмовляли з російським міністром оборони Сергієм Шойгу на його прохання. Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто брехливі твердження Росії про те, що Україна готується використати брудну бомбу на власній території. Світ побачить наскрізь будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації. Ми також відкидаємо будь-які приводи для ескалації з боку Росії", - наголошується у заяві.

Міністри закордонних справ також обговорили спільну рішучість продовжувати підтримувати Україну та український народ безпековою, економічною та гуманітарною допомогою.
ForUm

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