Російські окупаційні війська за добу втратили майже 500 людей особового складу та 9 безпілотників. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 67 940 (+470) осіб ліквідовано;

танків – 2 590 (+6) од;

бойових броньованих машин – 5 295 (+11) од;

артилерійських систем – 1 673 (+6) од;

РСЗВ – 375 (+1) од;

засоби ППО – 189 (+0) од;

літаків – 270 (+0) од;

гелікоптерів – 245 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 370 (+9);

крилаті ракети – 350 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 044 (+5) од;

спеціальна техніка – 149 (+1).

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