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Російські окупаційні війська за добу втратили майже 500 людей особового складу та 9 безпілотників.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 67 940 (+470) осіб ліквідовано; 
  • танків – 2 590 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 5 295 (+11) од;
  • артилерійських систем – 1 673 (+6) од;
  • РСЗВ – 375 (+1) од;
  • засоби ППО – 189 (+0) од;
  • літаків –  270 (+0) од;
  • гелікоптерів – 245 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 370 (+9);
  • крилаті ракети – 350 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 044 (+5) од;
  • спеціальна техніка – 149 (+1).
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