У столиці та ще семи областях України у понеділок запроваджені тимчасові відключення електропостачання, необхідні для ремонту пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання.

Як повідомляє пресслужба Укренерго, відключення стосуватимуться Харківської, Полтавської, Сумської областей. При цьому найбільший обсяг обмеження буде застосовано у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Оператор нагадує, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого росіянами обладнання.

Укренерго закликає не вмикати багато приладів одночасно, аби відключення були коротшими або їх не було взагалі. Наприклад, вмикати одну лампу разом із певним приладом: якщо працює духовка, не вмикати в цей час чайник тощо. Це не стосується зарядних пристроїв телефонів – вони не споживають багато енергії.