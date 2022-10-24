Російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі.
Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю "Українській правді"
За словами Буданова, Сергій Суровікін, який командує Південним угрупованням російських військ у війні проти України, може, й готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства на випадок здачі чи втрати Херсону, але поки не можна сказати, що "прямо зараз вони з Херсона тікають".
"Ні, такого нема", – констатував голова ГУР.
"В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели, - говорить керівник ГУР. - Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" і тому подібне".
За його словами, вони створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони".
Буданов вважає: росіяни розуміють, що, якщо ЗСУ візьмуть контроль хоча б над Каховською дамбою, яка зараз є єдиною транспортною артерією, що повноцінно функціонує, то "їм треба буде приймати дуже швидко рішення" або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити.
Інакше російській військові можуть опинитися в подібній ситуації до тієї, в якій навесні опинилися українські підрозділи в Маріуполі, сказав Буданов.
"І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони".
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