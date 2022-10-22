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Російське керівництво, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України, намагається створити гуманітарну катастрофу і спровокувати нову хвилю біженців до країн Європи, впевнений радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ударами по українській критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи. Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях. Єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу – швидка передача ППО й ракет до неї", - написав Подоляк у Twitter в суботу.
ForUm

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