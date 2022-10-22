З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми усі зрозуміли наскільки важливо об’єднуватись для спільної мети та допомагати військовим боронити нашу землю. Бізнес має не лише працювати для підтримки економіки, але й фінансово підтримувати нашу армію. 62 млн гривень – саме стільки за півроку бойових дій ConcordBank спрямував на підтримку ЗСУ. На ці кошти було придбано найбільш необхідні для військових речі: від аптечок до сучасних БПЛА.

Конкорд Банк і надалі продовжує підтримку армії – більше половини щомісячного прибутку компанії передається до різних благодійних фондів, включно з Біржею Благодійності «ДоброДій».

Як ConcordBank допомагає армії України

Допомога ЗСУ має стати пріоритетом для будь-якого бізнесу. В цьому переконана співзасновниця Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності «ДоброДій» Олена Сосєдка, яка керує бізнесом, що активно працює та більше половини прибутку нині направляє на ЗСУ.

За останні 6 місяців ConcordBank спрямував на підтримку українських військових понад 62 млн. гривень. Значна частина суми передана на рахунок Біржі Благодійності «ДоброДій». Ще частина коштів Конкорд банк спрямував на спеціальний рахунок НБУ на підтримку ЗСУ, крім того, надав клієнтам можливість зручно донатити на спецрахунок НБУ у мобільному застосунку банку.

Що вдалось придбати за кошти Конкорд Банк

Завдяки коштам, які зібрав Конкорд Банк, вдалося закупити життєво необхідне спорядження для військових:

квадрокоптери;

тепловізори;

радіостанції;

активні навушники;

військові аптечки;

медичні сумки;

екіпірування для військових тощо.

Організація працює на підтримку ЗСУ вже багато років, в тому числі через Біржу Благодійності «ДоброДій», яка до початку повномасштабного вторгнення надавала благодійну допомогу медичним закладам, культурним проєктам, тяжкохворих дітям.

Та в банку зазначають, що така благородна мета дискредитується шахраями, які оголошують збір немовби “на ЗСУ”, а потім привласнюють кошти. Банк у рамках передбаченого законодавством моніторингу операцій клієнтів, відстежують шахрайські операції та відповідно до закону блокують рахунки таких горе-волонтерів. Збираються необхідні дані та передаються до правоохоронних органів.

Такі шахраї активізувалися протягом останніх кількох місяців та ставлять під сумнів усю волонтерську діяльність та фінансову допомогу благодійників. Спекулянти намагаються підірвати довіру до роботи волонтерів, збираючи кошти для української армії, а потім привласнюючи їх. Конкорд Банк викрив вже кілька шахрайських схем та активно продовжує роботу ще й в цьому напрямку, аби припинити злочини якомога більшої кількості таких зловмисників.

Біржа Благодійності «ДоброДій» - історія створення та напрями діяльності

Біржу Благодійності «ДоброДій» Олена Сосєдка створила спільно зі своєю сестрою Юлією більше 8 років тому. У 2018 році вона стала однією з трьох найкращих благодійних організацій на території України. Це було підтверджено дипломом провідного Національного конкурсу. Ще за два роки було отримано винагороди у конкурсі «Благодійна Україна».

Загалом від початку діяльності “ДоброДій” реалізував понад 1,5 тис. благодійних проєктів на загальну суму понад 90 млн грн. До війни допомога надавалася у першу чергу тяжкохворим дітям та лікарням м. Дніпра та області.

Біржа Благодійності «ДоброДій» входить до відкритої фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions та працює для допомоги ЗСУ, виступаючи оператором допомоги для ЗСУ.

Що таке Concord Fintech Solutions? Це унікальна в Україні фінтех-екосистема, яка складається з кількох підрозділів, включно з «ДоброДій», Конкорд Банк, платіжним сервісом ConcordPay та ін. До розробок належать мобільні застосунки для банку (необанки), сервіси для преміум-сегменту в аеропортах низки європейських країн, послуги із процесингу банківських операцій у інших країнах світу та ін.