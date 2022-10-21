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АТ "Укргазвидобування" запустило свердловину із добовим дебітом понад 140 тис. кубометрів газу у Харківській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Фейсбуці.

"Наш власний підрозділ УГВ-Сервіс вперше провів технологічно складну операцію на новій свердловині – три стадії гідророзриву пласта в межах одного виробничого циклу. Завдяки якісній і злагодженій роботі нам вдалося повною мірою розкрити потенціал газоносних горизонтів і запустити на Харківщині свердловину з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу", - написав Вітренко.У річному вимірі із цієї свердловини можна видобути 51 млн кубометрів газу, що, за словами Вітренка, допоможе зекономити 102 млн доларів на імпорті "блакитного палива".
ForUm

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