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Конор Кеннеді, Внучатий племінник 35-го президента США Джона Кеннеді, заявив, що захищав Україну в лавах Інтернаціонального легіону. 

За його словами, він почув про Інтернаціональний легіон й наступного дня пішов у посольство, щоб записатися. Кеннеді написав, що назвав своє справжнє ім'я тільки одній людині, тому що не хотів особливого ставлення до себе, і не казав про своє рішення членам сім'ї та друзям, окрім однієї людини, пишуть "Українські новини".

"Я не мав військового досвіду і не був влучним стрілком, але я міг носити важке і швидко вчився. Я був готовий там померти. Невдовзі вони погодилися відправити мене на північно-східний фронт. Я провів в Україні небагато часу, але багато чого побачив та відчув. Бути солдатом мені сподобалося більше, ніж я очікував. Це лякає. Але життя просте, а нагорода за мужність і добрі справи значна", — сказав він.

Він написав, що його друзі в Україні знають, чому він мав повернутися, і що він завжди буде перед ними в боргу. Кеннеді додав, що його побратими, які приєдналися до Інтернаціонального легіону з різних країн, — найхоробріші люди, яких він будь-коли зустрічав, і справжні борці за свободу: "Як і громадяни, яких я знаю, багато хто з яких втратив усе в довгій боротьбі проти олігархату і за демократичну систему. Вони знають, що це не війна між рівними, це революція".

Наприкінці повідомлення Кеннеді написав, що війна Росії проти України "визначить долю демократії в цьому столітті", і закликав підтримати Київ, приєднуючись до легіону, відправляючи ліки або допомагаючи на кордоні.Щодня люди там жертвують усім заради тривалого миру, і вони не повинні бути самі", — додав він.
ForUm

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