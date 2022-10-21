Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою висловив занепокоєння щодо участі Ірану у війні та його співпраці з РФ.

"Цього вечора я розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який поінформував мене про актуальну інформацію щодо війни в Україні. Я поділився з ним нашим глибоким занепокоєння щодо військових зв'язків між Іраном та Росією. Ізраїль стоїть на боці українського народу", - написав він у твіттері в четверг увечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".