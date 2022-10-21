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Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про вимушені заходи з тимчасового відключення споживачів електроенергії на Київщині через зростання її споживання.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення!", - написав він та закликав усіх жителів області "тотально економити електроенергію".

"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до електрообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальними! Споживаємо економно", - повідомляє Кулеба.
ForUm

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