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У розвідці Великої Британії наразі вважають малоймовірним нове вторгнення до України з території Білорусі у зв’язку з формуванням там спільного з РФ угруповання військ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 21 жовтня.

У ньому нагадують, що в середині жовтня Александр Лукашенко анонсував розгортання угруповання на 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військ, а згодом Мінськ опублікував відео з прибуттям російських військових.

"Втім, станом на зараз малоймовірно, що Росія вже перекинула до Білорусі значну кількість додаткових військ", – зазначає британська розвідка. 

"РФ навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні. Білоруська армія, скоріш за все, зберігає мінімальну спроможність здійснювати комплексні операції", – констатує вона. 

"Тож ці оголошення можуть бути спробою продемонструвати російсько-білоруську єдність та переконати Україну відтягти більше сил на оборону північних кордонів", – резюмується в огляді.
ForUm

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