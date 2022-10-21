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По Антонівському мосту в Херсоні й по переправі, збудованій біля нього російськими загарбниками, ввечері 20 жовтня було завдано чергового удару.

Як повідомляж місцеве видання "Мост", удару було завдано в четвер близько 23:00. Пролунало шість вибухів.

Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщують на лівобережну частину Херсонської області. У місцевих пабліках писали, що в напрямку мосту поїхали сім автомобілів "Швидкої допомоги". Можливо, є й загиблі.

При цьому підконтрольні окупантам медіа повідомили про "удар по цивільних", які нібито переправлялися на лівобережжя. Однак удар по мосту й переправі, якщо вірити дописам, стався під час комендантської години, яка в Херсоні – з 22:00 до 05:00. Тобто цивільні у той час не могли перебувати біля переправи, та й в агітках про евакуацію вказується як місце збору Річморвокзал.
ForUm

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