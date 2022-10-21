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Вранці 21 жовтня російські загарбники атакували ракетами місто Запоріжжя, є пошкодження об’єктів інфраструктури, будинку та школи, відомо про трьох поранених.

О 08:38 голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що "ворог атакує ракетами обласний центр". 

Згодом він уточнив, що ворог атакував місто Запоріжжя ракетами С-300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених. Дані уточнюються.

У житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місці подій вже працюють профільні служби.

Також окупанти поцілили у школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.

Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.

При цьому існує ймовірність повторних атак, повідомляє "Українська правда".

Голова ОВА також попередив, що внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет. 

"Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні", – наголосив він.
ForUm

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