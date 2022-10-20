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Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 жовтня щодо запровадження санкцій на 1374 компанії та 256 російських бізнесмени.

Про це йдеться в указі президента №726/2022.

Як раніше повідомлялося, пакет санкцій є синхронізаційним – влада запровадила заходи, які синхронізуються з раніше запровадженими санкціями ЄС і США.

Так, серед фізичних осіб у санкційному списку опинилися 256 російських бізнесмени, зокрема – Міхаіл Фрідман та інші власники Альфа-банку, найбагатша людина Росії Владіміра Лісін та інші особи. Чимало з них мають активи також і в Україні, пише "Українська правда".

Серед найбільш відомих підсанкційних осіб є:

  • Михайло Фрідман та його родина. Російський олігарх Фрідман є засновником та головним акціонером Letter One та "Альфа-груп". До LetterOne входить, зокрема, Borjomi International, чия дочка, IDS Group Ukraine є ексклюзивним імпортером води "Боржомі" в Україні та представлена низкою брендів, як-от водами "Моршинська" та "Миргородська"

Крім того, до LetterOne входить нідерландська компанія Veon, яка є акціонером мобільного оператора "Київстар".

В Україні одним з основних активів олігарха є "Альфа-банк Україна", головними акціонерами якого через люксембурзьку ABH Holdings S.A є сам Фрідман (32,86%) та Андрій Косогов (40,96%). Останній також потрапив під українські санкції.
ForUm

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