Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях.

Як повідомили в прес-службі, причиною стало різке збільшення рівня споживання електроенергії.

"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - кажуть в компанії.

При цьому голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін долав: "У Полтавській області зростає навантаження на енергосистему. "Укренерго" продовжує вводити тимчасові відключення. Зараз маємо швидко зменшити споживання. Необхідно вимкнути енергоємні прилади!".