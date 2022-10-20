Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях.
Як повідомили в прес-службі, причиною стало різке збільшення рівня споживання електроенергії.
"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - кажуть в компанії.
При цьому голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін долав: "У Полтавській області зростає навантаження на енергосистему. "Укренерго" продовжує вводити тимчасові відключення. Зараз маємо швидко зменшити споживання. Необхідно вимкнути енергоємні прилади!".
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