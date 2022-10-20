також у роздiлiНадзвичайні події
В ЗСУ вважають, що загроза нового наступу з Білорусі зростає 8
Генштаб: Росія може відвести війська з правого берега Дніпра на Херсонщині 9
Росіяни вбили в Україні вже 428 дітей 13
ЗСУ: В Білорусі триває прихована мобілізація 18
За добу українські військові відбили атаки в 11 населених пунктах 64
Окупанти все більше бояться за Херсон 19
За ніч над Миколаївщиною збили 12 ворожих дронів 21
Іран продовжує брехати, що не передавав Росії безпілотники для використання у війні против України 17
Зранку протиповітряна оборона збила 11 дронів-камікадзе 17
Мешканців Кривого року закликали створити запаси води та зарядити акумулятори 13
Жертвами атаки дронів на Київ стали щонайменше три людини 43
За минулу добу в Україні загинули 400 окупантів 26
Макс повідомив, що Росія намагається вбити Starlink 28
Внаслідок атаки окупантів пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині 25
У Києві та центральних областях стабілізували енергоживлення 30
Окупанти вранці атакували іранськими дронами Київщину 28
Під завалами будинку в Миколаєві лишаються сім людей 22
Геншта: На окремих напрямках окупанти отримують наказ припинити наступальні дії 63

Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях.

Як повідомили в прес-службі, причиною стало різке збільшення рівня споживання електроенергії.

"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - кажуть в компанії.

При цьому голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін долав: "У Полтавській області зростає навантаження на енергосистему. "Укренерго" продовжує вводити тимчасові відключення. Зараз маємо швидко зменшити споживання. Необхідно вимкнути енергоємні прилади!". 

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8