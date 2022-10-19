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В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинули 428 дітей, 815 - отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідлмив Офіс генерального прокурора. 

“Станом на ранок 19 жовтня 2022 року більше ніж 1243 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 428 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості”, - ідеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 415, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

Зокрема, під час фіксації злочинів, вчинених на території Донецької області, на місці стихійного поховання в місті Лиман виявлено тіла трьох дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

Через бомбардування та обстріли росіян пошкоджено 2663 заклади освіти, 326 з них зруйновано повністю.
ForUm

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