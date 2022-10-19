США, Великобританія і Франція піднімуть питання про постачання іранського озброєння в Росію на сьогоднішньому закритому засіданні Ради Безпеки ООН.

Це відбудеться після того, як Україна звинуватила Росію в тому, що та порушує резолюцію РБ ООН про ембарго на поставки озброєння з Ірану, повідомляє Reuters.

Дипломати в коментарі виданню заявили, що всі три країни також вважають, що імпорт іранських дронів є порушенням 231-ї резолюції Ради Безпеки ООН. Представники західних країн попросять представника ООН проінформувати членів Радбезу з цього питання.Крім того, Україна запросила експертів ООН для перевірки безпілотників, імовірно, іранського походження, які Росія використовує для нападу на українські цілі в порушення цієї резолюції, пише "УНІАН".

"Ми хотіли б запросити експертів ООН відвідати Україну якомога швидше для огляду вилучених БПЛА іранського походження, щоб сприяти виконанню резолюції 2231 Ради Безпеки ООН", - йдеться в листі, поширеному у вівторок постпредом України при ООН.

У листі від 14 жовтня говориться, що в кінці серпня безпілотники серій Shahed і Mohajer були передані Росії, що Україна і великі західні країни розцінюють як порушення резолюції 2231, яка схвалила ядерну угоду з Іраном 2015 року.

Згідно з резолюцією, ембарго на звичайне озброєння щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Незважаючи на зусилля США під керівництвом колишнього президента Дональда Трампа щодо продовження ембарго на постачання зброї, Рада Безпеки ООН відхилила цю пропозицію, що дозволить Ірану відновити експорт зброї.

Однак Україна і США стверджують, що резолюція як і раніше включає в себе обмеження на ракети і пов'язані з ними технології, які діють до жовтня 2023 року і можуть охоплювати експорт і покупку передових військових систем, таких як дрони.

У листі постпреда України говориться, що "безпілотники Mohajer і Shahed відповідають параметрам", передбаченим резолюцією 2231, "оскільки їх дальність дії дорівнює або перевищує 300 км".