також у роздiлiНадзвичайні події
Росіяни вбили в Україні вже 428 дітей 8
ЗСУ: В Білорусі триває прихована мобілізація 10
За добу українські військові відбили атаки в 11 населених пунктах 61
За ніч над Миколаївщиною збили 12 ворожих дронів 13
Іран продовжує брехати, що не передавав Росії безпілотники для використання у війні против України 16
Зранку протиповітряна оборона збила 11 дронів-камікадзе 13
Мешканців Кривого року закликали створити запаси води та зарядити акумулятори 12
Жертвами атаки дронів на Київ стали щонайменше три людини 38
За минулу добу в Україні загинули 400 окупантів 25
Макс повідомив, що Росія намагається вбити Starlink 26
Внаслідок атаки окупантів пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині 25
У Києві та центральних областях стабілізували енергоживлення 28
Окупанти вранці атакували іранськими дронами Київщину 28
Під завалами будинку в Миколаєві лишаються сім людей 19
Геншта: На окремих напрямках окупанти отримують наказ припинити наступальні дії 60
Росіяни перекинули на окуповані території іранців 28
Байден пригрозив Саудівській Аравії серйозними наслідками за змову з Росією 44
ФСБ готується евакуювати родини своїх офіцерів з окупованих територій 35

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключає ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.

Як він повідомив у розмові з журналістами у вівторок, "подальші дії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, яка складається, вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень".

Також Суровікін заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ по Херсону і по греблі Каховської ГЕС, і що нібито через це з міста будуть "евакуювати" населення, передає "Интерфакс"

"Ми будемо виходити з необхідності максимального збереження життя мирного населення і наших військовослужбовців", - сказав Суровікін.

Суровікін зізнався, що обстановка складається напружена - українська армія прориває його оборону.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

18