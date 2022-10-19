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Президент Володимир Зеленський заявив, що сам факт постачання Росії іранських безпілотників свідчить про військово-політичне банкрутство РФ.

"Сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства, - сказав Зеленський, повідомляє "Українська правда". - Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе". 

Нагадаємо, 18 жовтня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що перша партія іранських дронів для Росії налічувала 1 750 штук, але захисники збивають близько 70% тих безпілотників, які окупанти запускають по Україні. 
ForUm

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