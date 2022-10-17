У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили у понеділок, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої пресконференції, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters, пишуть "Українські новини".

"Опублікована новина про те, що Іран надав Росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Ми не надавали зброю жодній стороні воюючих країн", - сказав Канаані.

Нагадаємо, 11 жовтня під час виступу на засіданні "Великої сімки" президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила в Ірану 2 400 дронів-камікадзе.