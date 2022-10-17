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Голова воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав мешканців міста створити запаси води, зарядити акумулятори, телефони та знизити споживання електроенергії у пікові години.

"Сьогодні вперше "ДТЕК Дніпровські електромережі" за розпорядженням "Укренерго" провело аварійне відключення електропостачання у низці населених пунктів Дніпропетровської області, зокрема частково і в Кривому Розі. Відключення сталося через терористичні обстріли орками об'єктів енергоінфраструктури України", - написав він у телеграм-каналі.

Вілкул нагадав, що такі відключення відбуваються аварійно, їх неможливо спрогнозувати і немає можливості попередити про такі відключення заздалегідь, тому треба бути готовими до них, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на 10:00 фахівці "Укренерго" стабілізували енергосистему Дніпропетровської області та найближчими днями "ДТЕК Дніпровські електромережі" відновлять електропостачання всіх споживачів.

"Для того, щоб підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму - не включати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії вранці з 8:00 до 11:00 та ввечері з 18:00 до 23:00. Бізнес має обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", - наголосив мер міста.

 
ForUm

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