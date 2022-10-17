У держконцерні "Укроборонпром" натякнули, що завершують розробку українського ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів.

"Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг, - йдеться в повідомлені концерну. - Завершуємо розробку".

У компанії нагадали, що сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників "Герань-2", відомих як "Шахед-136". Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені.

"На жаль, не всі, - відзначили в "Укроборонпромі". - ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними "мопедами" – ніщо інше, як агонія російської федерації. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи".

"Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення, - підсумовують в концерні. - Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування".