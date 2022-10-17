Зранку 17 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Як повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, "у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", а це північні та центральні регіони країни, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією знищено дев’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

Також оприлюднено дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку – знищено щонайменше два "шахеди".

Повітряні сили уточнюють, що всі атаки дронів-камікадзе, зокрема по Києву, здійснювались із південного напрямку.