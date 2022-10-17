Сорсер – одна з дуже цікавих професій нашого часу. Більш докладно дізнатися про сорсинг в IT можна завдяки публікаціям в блозі IT-рекрутингової агенції ITExpert. Експерти агенції пропонують читачам дізнатися чимало лайфхаків, що будуть корисними як новачкам, так і досвідченим робітникам IT-сфери. ITExpert вже 7 років знаходиться на ринку, тож в публікаціях блогу ви знайдете лише актуальну та вичерпну інформацію.

Якими навичками має володіти сорсер?

Спеціаліст з IT-сорсингу для пошуку кандидатів використовує певні джерела, він може наймати кращих кандидатів, адже аналізує ефективність каналів залучення робітників IT-сфери. Кандидатів сорсер шукає на майданчиках LinkedIn, Behanc, Gitter, GitHub. Також «здобич» можна знайти на різноманітних івентах та форумах.

Сорсер повинен володіти такими здібностями, як:

бажання отримувати нові навички та знання; азарт до роботи, без якого неможливо отримання високих результатів; високий рівень самоорганізації, адже обсяг щоденної роботи спеціаліста дуже великий.

Здається, що ця професія не дуже і складна, але це помилка. Слід зазначити, что за кілька місяців неможливо перекваліфікуватися в сорсера з рекрутера, адже треба знати не тільки технологію пошуку персоналу, але також мати і розвинене аналітичне мислення.

Які інструменти має використовувати сорсер?

Одним з інструментів, що суттєво спрощує працю з пошуку IT-спеціалістів є платформа AmazingHiring. Зараз це один з найбільш популярних сервісів, адже він має багато переваг. Одна з них – широка база кандидатів, на AmazingHiring зібрано більш, ніж 600 млн профілів фахівців в сфері інформаційних технологій. Також сорсер має можливість ознайомитися з докладною професійною біографією кожного кандидата (контактними даними, досвідом, ключовими навичками). AmazingHiring надає можливість налаштувати комунікацію з кандидатами.

Але слід зазаначити, що у сервіса є і недоліки, наприклад, він відносно дорогий, також налаштований саме на автоматичний сорсинг, під час якого можуть траплятися помилки, тож пошук кандидатів не буде релевантним.

Сорсер має вміти також використовувати веб-сервіс для хостингу IT-проектів GitHub, адже тут можна знайти портфоліо IT-фахівців та отримати доступ до контактних даних. Також завдяки GitHub можна дати оцінку професійним якостям кандидата.





