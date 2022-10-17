Попередньо три людини загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі Києва вранці 17 жовтня.

За даними Офісу президента, станом на 12:44 кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3. Врятовано 19 осіб.

Голова Нацполіції Ігор Клименко підтвердив, що загинули троє осіб: жінка 59 років та двоє молодих людей віком до 30 років. Ще троє людей госпіталізовані з різними травмами, пише "Українська правда".

Раніше мер Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі дістали тіло загиблої жінки, а ще одна людина знаходиться під завалами.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.