також у роздiлiНадзвичайні події
Макс повідомив, що Росія намагається вбити Starlink 9
Внаслідок атаки окупантів пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині 12
У Києві та центральних областях стабілізували енергоживлення 17
Окупанти вранці атакували іранськими дронами Київщину 20
Під завалами будинку в Миколаєві лишаються сім людей 13
Геншта: На окремих напрямках окупанти отримують наказ припинити наступальні дії 28
Росіяни перекинули на окуповані території іранців 12
Байден пригрозив Саудівській Аравії серйозними наслідками за змову з Росією 32
ФСБ готується евакуювати родини своїх офіцерів з окупованих територій 25
В КГГА пояснили підвищення рівня води у Дніпрі 36
Ворог обстріляв Авдіївку, щонайменше семеро загинуло 25
Через перебої з електрикою сьгодні не можна отримати права та перереєструвати авто 10
Росія вдарила по об’єктах інфраструктури Сумщини, знеструмивши два райони 27
ЗАЕС знову працює на генераторах 13
Шмигаль: Росія другий день поспіль витрачає сотні мільйонів доларів, щоб українці побули без світла 14
Російські окупанти готуються зимувати на ЗАЕС 15
Ворог зруйнував ракетними ударами чотири електропідстанції на Львівщині 41
В ГУР розповіли, навіщо Росія вдарила по Україні купою ракет 53

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила майже 64700 осіб особового складу, 2524 танки, 5179 бойових броньованих машин, 1582 артилерійські системи, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.10 орієнтовно становили: особового складу – майже 64700 (+400) осіб ліквідовано, танків – 2524 (+3) од, бойових броньованих машин – 5179 (+7) од., артилерійських систем – 1582 (+16) од., РСЗВ – 365 (+3) од., засобів ППО – 186 (+0) од., літаків – 268 (+0) од., вертольотів – 242 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11), крилатих ракет ‒ 316 (+0), кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3951 (+7) од., спеціальної техніки ‒ 14 (+0)", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9