З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила майже 64700 осіб особового складу, 2524 танки, 5179 бойових броньованих машин, 1582 артилерійські системи, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.10 орієнтовно становили: особового складу – майже 64700 (+400) осіб ліквідовано, танків – 2524 (+3) од, бойових броньованих машин – 5179 (+7) од., артилерійських систем – 1582 (+16) од., РСЗВ – 365 (+3) од., засобів ППО – 186 (+0) од., літаків – 268 (+0) од., вертольотів – 242 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11), крилатих ракет ‒ 316 (+0), кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3951 (+7) од., спеціальної техніки ‒ 14 (+0)", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.