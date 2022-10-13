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События последних лет заставили многих наших соотечественников искать способы, которые помогут не только обезопасить капитал, но и приумножить его. Одним из них является покупка стейблкоина – Tether (USDT). Благодаря привязке к доллару в соотношении 1:1 курс Tether остается стабильным вне зависимости от внешних колебаний. В этом заключается его принципиальное отличие от других видов крипты.

Запрет НБУ на вывод средств в иностранной валюте доставил массу хлопот владельцам криптовалютных портфелей, которые привыкли накапливать свои сбережения в цифровых активах. Отсутствие возможности обналичить крипту напрямую привело к поиску обходных путей. Выполнить обмен usdt на грн можно с помощью специальных обменных сервисов. С их помощью можно покупать и продавать цифровые активы вне зависимости от ограничений со стороны государственных регуляторов.

Способы обмена Tether на карту

Обменять Tether на фиатные средства (гривны) можно несколькими способами:

  • Обменники. Это удобные площадки, работающие в онлайн-режиме. С их помощью можно обменять накопленную крипту на фиат: гривны, доллары, евро, рубли и пр. Обменники отличаются минимальной комиссией и высокой скоростью проведения транзакций. Операции, как правило, проводятся в автоматическом режиме. Таким образом, можно обменять Tether на гривны без малейших задержек.
  • Биржи. Используя данные платформы, можно не только покупать и продавать Tether и другие виды цифровых активов, но и торговать ими, зарабатывая на разнице курсов. В отличие от обменников обменять Tether на гривны через биржу гораздо труднее из-за сложного и обширного функционала.
  • P2P-площадки. Предусматривают проведение финансовых операций между отдельными пользователями. Заинтересованные стороны общаются друг с другом в специальном чате. Если их устраивают условия сделки, они совершают взаимовыгодный расчет. Главный минус такого обмена – продавец рискует лишиться всех своих накоплений. Нужно быть очень осторожными, чтобы не слить все свои деньги мошенникам.
  • Криптоматы. Специальные устройства, работающие по принципу банкоматов. С их помощью можно покупать, обменивать и обналичивать Tether. Чтобы осуществить операцию – требуется идентификация пользователя. Подтвердить свою личность можно посредством QR-кода, отпечатка пальца или телефонного номера. Для некоторых держателей Tether, желающих сохранить конфиденциальность, это требование доставляет массу неудобств. Кроме того, криптоматы представлены в небольшом количестве. Их можно встретить только в крупных городах.

Существуют альтернативные способы обмена Tether на гривны. Например, в момент личной встречи с человеком. Однако ввиду высокого риска реализации мошеннической схемы использовать такой способ крайне небезопасно. То же самое касается ботов в Телеграмм. Вы не можете точно знать, кто находится по ту сторону экрана.

Когда лучше выводить Tether?

Отличительной чертой Tether является привязка к реальным денежным резервам. В отличие от BTC USDT не грозят скачки курса, а значит, обменивать его можно безо всякого риска. Выводить USDT можно в любое время суток.

Несмотря на минимальную волатильность курса, подходить к обмену Тезера на гривны следует ответственно, учитывая все потенциальные риски. На сегодняшний день 100% стоимости Tether подкреплено американским долларом. И хотя курс USDT всегда один и тот же, комиссия за его отправку всегда разная и напрямую зависит от блокчейна. Это также необходимо учитывать.
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