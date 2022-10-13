Національна енергетична компанія "Укренерго" стабілізувала енергоживлення Києва та центральних областей України. Сьогодні ввечері є велика ймовірність, що не доведеться вводити примусові обмеження споживачів в цих регіонах.

Останні ракетні обстріли пошкодили чимало енергетичного обладнання, масштаби та складність пошкоджень в різних регіонах відрізняються, тому десь потрібно більше часу на відновлення. Через це поки що залишаються графіки аварійних обмежень в Харківській, Сумській та Полтавській областях. У Києві та центральних областях вдалося стабілізувати енергоживлення, зазначила "Укренерго" у своєму повідомлені.

"Якщо у вас досі відключають світло, це значить, що рівно в цю хвилину енергетики працюють, щоб відновити його. Але, аби це стало можливим, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі перестав зростати. Тому просимо всіх споживачів прямо зараз підходити до споживання електроенергії ощадливо: вимкніть зайві електроприлади вранці та ввечері, коли споживання електроенергії найбільше. Це знизить навантаження на мережі та полегшить роботу енергетиків, які відновлюють їх", – сказано в повідомленні.

Зменшення споживання електроенергії дає можливість спокійно та швидко відновлювати мережі, наголошує компанія.