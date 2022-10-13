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У четвер вранці 13 жовтня російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область.

Як повідомляє пресслужба Київської ОВА, повідомляється, що приліт зафіксували в одній із громад області. Однак поки не уточнюється, якою саме.

Крім того, на даний момент немає даних про постраждалих та руйнування.

"Є удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють", - йдеться у повідомленні.
ForUm

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