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Росіяни, імовірно, перекинули на окуповані території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції  іранських військовослужбовців, аби навчити російських військових користуватися дронами Shahed-136.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW  з посиланням на Центр національного спротиву повідомив, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкою у Криму, Залізного Порту і Гладівців у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників. Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахедів" по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях, пише "Українська правда".

КВІР, імовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками КВІР або пов'язаними з ним особами.
ForUm

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