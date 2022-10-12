Під час гри в Blackjack за віртуальним ігровим столом можуть одночасно перебувати від 1 до 7 осіб, кожен з яких бореться не один з одним, а з дилером (круп'є). Головна умова успішної гри полягає в наборі 21 очка або максимально наближеного до нього значення, але при цьому потрібно не перебрати і не обігнати круп'є. Це характерно для багатьох видів Блекджеку, де не дозволено перевищувати ліміт 21 очко.

Ігровий формат різний, він може бути з віртуальним дилером як на ChampionCasino.ua або реальним круп'єм (Live-казино), у платному або безкоштовному (демонстраційному) режимі. Більш реалістичною, наближеною до атмосфери в наземних казино, є гра в лайв-режимі за рахунок присутності реального дилера. До його обов'язків входить змішування та роздача карт, прийом ставок, видача виграшів, тощо. Live-режим часто доступний після реєстрації та внесення грошей на депозит.

Якою колодою грають

Для Блекджеку використовується карткова колода стандартного типу на 52 карти, Джокера у грі немає. Казати про цінність руки (кількість балів, отриманих в процесі раунду) можна лише після здачі карт обом сторонам, що беруть участь у грі.

Кількість балів визначається при підрахунку номіналу карток:

10 балів дають Король, Дама і Валет; карти від 2 до 10 мають цінністю свого номіналу.

Максимально сильною вважається комбінація за наявності на руках у гравця Туза і будь-якої карти вартістю 10 очок.

Особливою картою виступає Туз. Його цінність може дорівнювати як 11 балів, так і 1 бал, в залежності від конкретної ситуації - це вирішує сам геймер. Туз, виходячи з різних значень, має різні назви:

м'який, якщо розігрується, як 11; твердий, якщо розігрується як 1.

При знаходженні туза в позиції «м'який», гравець може перебрати необхідну кількість очок.

Ігровий процес

Стандартним порядком гри в Блекджек передбачені такі дії.

Геймером виконуються ставки до початку гри.

Кожному гравцю здається по 2 карти, дилер отримує 1 або 2 (залежно від виду гри відкритими можуть бути одна або обидві).

Hit. Цей хід дозволяє взяти гравцю ще одну карту. Він виконується з метою поліпшення своєї руки шляхом наближення до значення 21 без перебору. Якщо гравець відмовляється від вибору карти, дія називається «пас» або stay.

Якщо потрібно, дилер може взяти картку. Виконати він може це, якщо на руках менше 16 твердих або 17 м'яких очків.

Після визначення переможця нарахування виграшу виконується автоматично, або ж ставка гравця відходить на користь ігрового закладу.

Види Blackjack

Гра поділяється на кілька різновидів, але до класичних, або основних, відносяться такі два типи.

Європейський. У розіграші бере участь 6 колод, у кожній з яких по 52 карти. Особливістю даного виду є те, що добір карток дилером здійснюється лише після набору карт гравцями.

Американський. Тут також гра ведеться шістьма колодами на 52 карти кожна. Ціль гри стандартна, при переборі гравець завжди програє. У цьому вигляді дилером викладаються відразу дві карти, але розкривається лише одна. При ймовірності, що у гравця зібрано виграшну комбінацію, дилер дивиться другу карту і видає приз. Для себе круп'є здає карти до моменту набору 17 очок, після чого набір карт припиняється.

Новачки без досвіду можуть сміливо починати вивчення Блекджеку з класичного варіанту, тестуючи гру в демо-режимі, щоб не зазнати фінансових втрат.