Під час гри в Blackjack за віртуальним ігровим столом можуть одночасно перебувати від 1 до 7 осіб, кожен з яких бореться не один з одним, а з дилером (круп'є). Головна умова успішної гри полягає в наборі 21 очка або максимально наближеного до нього значення, але при цьому потрібно не перебрати і не обігнати круп'є. Це характерно для багатьох видів Блекджеку, де не дозволено перевищувати ліміт 21 очко.
Ігровий формат різний, він може бути з віртуальним дилером як на ChampionCasino.ua або реальним круп'єм (Live-казино), у платному або безкоштовному (демонстраційному) режимі. Більш реалістичною, наближеною до атмосфери в наземних казино, є гра в лайв-режимі за рахунок присутності реального дилера. До його обов'язків входить змішування та роздача карт, прийом ставок, видача виграшів, тощо. Live-режим часто доступний після реєстрації та внесення грошей на депозит.
Якою колодою грають
Для Блекджеку використовується карткова колода стандартного типу на 52 карти, Джокера у грі немає. Казати про цінність руки (кількість балів, отриманих в процесі раунду) можна лише після здачі карт обом сторонам, що беруть участь у грі.
Кількість балів визначається при підрахунку номіналу карток:
- 10 балів дають Король, Дама і Валет;
- карти від 2 до 10 мають цінністю свого номіналу.
Максимально сильною вважається комбінація за наявності на руках у гравця Туза і будь-якої карти вартістю 10 очок.
Особливою картою виступає Туз. Його цінність може дорівнювати як 11 балів, так і 1 бал, в залежності від конкретної ситуації - це вирішує сам геймер. Туз, виходячи з різних значень, має різні назви:
- м'який, якщо розігрується, як 11;
- твердий, якщо розігрується як 1.
При знаходженні туза в позиції «м'який», гравець може перебрати необхідну кількість очок.
Ігровий процес
Стандартним порядком гри в Блекджек передбачені такі дії.
- Геймером виконуються ставки до початку гри.
- Кожному гравцю здається по 2 карти, дилер отримує 1 або 2 (залежно від виду гри відкритими можуть бути одна або обидві).
- Hit. Цей хід дозволяє взяти гравцю ще одну карту. Він виконується з метою поліпшення своєї руки шляхом наближення до значення 21 без перебору. Якщо гравець відмовляється від вибору карти, дія називається «пас» або stay.
- Якщо потрібно, дилер може взяти картку. Виконати він може це, якщо на руках менше 16 твердих або 17 м'яких очків.
- Після визначення переможця нарахування виграшу виконується автоматично, або ж ставка гравця відходить на користь ігрового закладу.
Види Blackjack
Гра поділяється на кілька різновидів, але до класичних, або основних, відносяться такі два типи.
- Європейський. У розіграші бере участь 6 колод, у кожній з яких по 52 карти. Особливістю даного виду є те, що добір карток дилером здійснюється лише після набору карт гравцями.
- Американський. Тут також гра ведеться шістьма колодами на 52 карти кожна. Ціль гри стандартна, при переборі гравець завжди програє. У цьому вигляді дилером викладаються відразу дві карти, але розкривається лише одна. При ймовірності, що у гравця зібрано виграшну комбінацію, дилер дивиться другу карту і видає приз. Для себе круп'є здає карти до моменту набору 17 очок, після чого набір карт припиняється.
Новачки без досвіду можуть сміливо починати вивчення Блекджеку з класичного варіанту, тестуючи гру в демо-режимі, щоб не зазнати фінансових втрат.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом