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Сьогодні, 12 жовтня, через перебої з енергопостачанням не працює Національна автоматизована інформаційна система, тому не можна отримати посвідчення водія та зареєструвати авто.

Про це повідомляє у Facebook Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

"12 жовтня 2022 року в зв’язку із перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Про відновлення роботи повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Головний сервісний центр МВС, зокрема, видає довідку про відсутність судимості, посвідчення водія, а також проводить реєстрацію транспортних засобів.

 
ForUm

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