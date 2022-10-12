Сьогодні, 12 жовтня, через перебої з енергопостачанням не працює Національна автоматизована інформаційна система, тому не можна отримати посвідчення водія та зареєструвати авто.

Про це повідомляє у Facebook Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

"12 жовтня 2022 року в зв’язку із перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Про відновлення роботи повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Головний сервісний центр МВС, зокрема, видає довідку про відсутність судимості, посвідчення водія, а також проводить реєстрацію транспортних засобів.