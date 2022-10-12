На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден завив, що Саудівська Аравія зіткнеться з серйозними "наслідками" у випадку, якщо вона в партнерстві з Москвою оголосить про скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє CNN.

Як уточнює видання, нафтова змова Саудівської Аравії з Росією може призвести до зростання цін на газ.

При цьому Байден, зазначив, що ризик "ядерного Армагеддону" досяг найвищого рівня за останні 60 років і загрози, що виходять з Росії, можуть призвести до катастрофічних наслідків. Однак, він відмовився уточнити як саме відреагують США, якщо Путін розмістить тактичний ядерний пристрій на полі бою в Україні, пише "УНІАН".

На питання, чи зустрінеться він з Путіним на саміті "Великої двадцятки" наступного місяця в Індонезії, Байден сказав, що не бачить вагомих причин для сидячого страйку, проте все залежатиме від теми розмови.

"Це буде залежати від того, про що саме він хоче поговорити. Я думаю, що він скоїв воєнні злочини. І тому я не, я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз", - сказав Байден.